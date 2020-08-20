Özel okullara ücretlerde indirim önerileri
|20 Ağustos 2020 23:28
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Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yuz yuze egitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sozlesmede yer alan ucret uzerinden birim ucretlerde, uzaktan ogretim suresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu miktarın veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmesi önerisinde bulundu.
Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve tum dunyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle egitim-ogretim faaliyetlerinde yasanan olaganustu durumları goz onunde bulundurarak tum uyelere öneri sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Okulların 21 Eylul 2020 tarihinden itibaren kısmi ya da tam zamanlı yuz yuze egitim vermeye başlayacağı hatırlatılan açıklamada, bu hususta gerekli tum hazırlıkların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Mucbir sebeplerden oturu okulların tam zamanlı uzaktan egitime gecmesi durumu"na ilişkin üye okullara önerilerde bulunulduğu kaydedildi.
Dernek önerilerilerini şöyle sıraladı:
"Daha once verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmıssa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.
Yuz yuze egitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sozlesmede yer alan ucret uzerinden birim ucretlerde, uzaktan ogretim suresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.
Bu konudaki hesaplamalar telafi donemi bittikten sonra ogretim yılı sonunda yapılabilir.
Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen sozleri yakından takip edecegi bilinmelidir."
Ozel okulların amacının, "Ögrencilerin egitimlerini aksatmadan surdurmesi icin gerekli kosulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmek" olduğuna değinilen açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları icin fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir. Belirttigimiz ilkelere baglı kalarak velilerimizle guc birligi icinde, surdurulebilir bir yol haritası ortaya koyacagımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.
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