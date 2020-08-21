Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
|21 Ağustos 2020 02:34
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BM Genel Merkezinde 75. Genel Kurul ''Seçilmiş Başkanı'' olarak geçiş dönemi çalışmalarını yürüttüğü ofisinde Daimi Temsilci Sinirlioğlu'nu ağırlayan Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Geçiş dönemi BM ofisimdeki ilk ziyaretçim, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.
Bozkır aynı zamanda, resmi olarak 15 Eylül'de başlayacak görevi öncesi, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı sırasında birlikte çalışacağı uluslararası ekibin bazı üyeleriyle görevi resmen devralacağı tarihe kadar geçici olarak kullanacağı BM ofisinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin hazırlıkları gözden geçirdiğini belirtti.
Seçilmiş Başkan statüsünde çalışmalarını yürüten Bozkır ayrıca, BM 74. Genel Kurul Başkanı ve BM Ana Komitelerinin mevcut ve müstakbel başkanları ile de çevrimiçi konferansta bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
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