21 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
21 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|21 Ağustos 2020 04:46
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/412
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Veysel ÜNVERDt görevden alınmış ve bu suretle boşalan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat ERSOY atanmıştır.
20 Ağustos 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye ve dünya bügünkü sürprizi bekliyor
21 Ağustos 2020 06:10
|Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Ağustos 2020 05:31
|Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Ağustos 2020 05:29
|Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
21 Ağustos 2020 05:26
|Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
21 Ağustos 2020 05:24
|Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Ağustos 2020 05:22
|Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
21 Ağustos 2020 05:20
|Volkan Bozkır, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
21 Ağustos 2020 02:34
|21 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2020 00:02
|Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı
20 Ağustos 2020 23:46