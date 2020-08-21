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21 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

21 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 21 Ağustos 2020 04:46
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21 Ağustos 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/412

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Veysel ÜNVERDt görevden alınmış ve bu suretle boşalan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat ERSOY atanmıştır.

20 Ağustos 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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