Meteorolojiden yerel kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|21 Ağustos 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey, K. Maraş'ın batı, Hatay'ın kuzey kıyı ve Adana'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 7 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı ve Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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