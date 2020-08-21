1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz karış karış taranıyor

Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı? Türkiye denizde arama çalışmalarına 1970'te başlasa da, asıl önemli adımlar 2004'ten sonra geldi. Düzce'de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğalgaz bulunan kuyu sayısı 24'e kadar çıktı. TPAO, 2004-2019 yılları arasında Karadeniz'de toplam 142 bin km iki boyutlu (2B) sismik ve 37 bin 610 km2 üç boyutlu (3B) sismik veri topladı. 6 derin deniz ve 10 sığ deniz arama kuyusu kazıldı.
 21 Ağustos 2020 06:40
Yazdır
Karadeniz karış karış taranıyor


Türkiye denizlerdeki arama tarama çalışmalarına 1970 yılında başlasa da asıl önemli adımlar 2004 yılından sonra başladı. Düzce'de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğal gaz bulunan kuyu sayısı 24'e kadar çıktı.

TPAO, 2004-2019 yılları arasında Karadeniz'de toplam 142 bin km iki boyutlu (2B) sismik ve 37 bin 610 kilometrekare üç boyutlu (3B) sismik veri topladı. Toplanan verilerin yorumlanması sonrasında, toplamda 6 adet derin deniz ve 10 adet sığ deniz arama kuyusu kazıldı. Marmara'da da faaliyetler durmadı. 2016 yılında Marmara Denizi'nde 1661 km2, 2019 yılında ise 1320 km2 3B sismik veri toplandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.

AKDENİZ'DE KUYULAR AÇTIK

Türkiye'nin faaliyetlerini artırdığı bir diğer alan ise Akdeniz oldu. Tamamen milli teknoloji ile yürütülen çalışmalar sonrasında Alanya-1, Finike-1, Karpaz-1, Güzelyurt-1 ve Magosa-1 derin deniz kuyular ile Kuzey Erdemli-1, Kuzupınarı-1 ve Gümüşyaka-1 sığ deniz kuyuları kazıldı. Bu alandaki faaliyetler, Narlıkuyu-1 ve devamındaki diğer derin deniz kuyularıyla hız kesmeden devam ediyor.

İLK HAMLE BARBAROS

Kara ve denizlerde sismik arama çalışmalarına devam edilirken, bu alandaki teknoloji de adım adım millileştirildi. 2012 yılında Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi ''Barbaros Hayrettin Paşa'' satın alındı. Norveç'ten alınan ve 130 milyon dolara mal olan iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen 84 metre uzunluğundaki Barbaros şuan KKTC açıklarında tarama faaliyeti yürütüyor. Barbaros gemisi bugün gaz bulunduğu belirtilen Tuna Bloğu'nda 2018 yılında çalışmalar yürütmüştü. Taramalarda bölgede doğalgaz olabileceği rapor edilmişti.

Trabzon'da dalga, rüzgar ve güneş enerjisiyle elektrik üretilmesi için '3'lü temiz ve yenilenebilir enerji' projesi hazırlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından geliştirilen proje ile hem temiz enerji elde edilmesi hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

ORUÇ REİS AKDENİZ'DE

Aynı yıl milli araştırma gemimiz Oruç Reis'in inşasına başlandı. 2017 yılında denizlerde faaliyetine başlayan Oruç Reis, 86 metre uzunluğunda, 23 metre eninde. 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kablo altyapısına sahip olarak inşa edilen Oruç Reis, bu açıdan dünyada sayılı sismik araştırma gemileri arasında. Oruç Reis teknik özellikleri sayesinde deniz tabanının altında 8-10 bin metreye görüntüleme yapabiliyor. Oruç Reis şuan Rodos-Meis açıklarında çalışmalarına devam ediyor.

KARADENİZ'İN FATİH'İ

Bir sonraki adım ise ilk derin sondaj gemimizin satın alınması oldu. 2017 yılında 154 milyon dolara satın alınan Fatih sondaj gemisi, 12 bin metreyi aşkın sondaj yapabilme derinliğine sahip ve 6. nesil üst düzey bir teknolojiye sahip. Fatih sondaj gemisi Alanya-1'de 2018 yılında 24 saat kesintisiz çalışmalarla ilk kuyusunu açtı. Ardından da çok sayıda kuyu açarak büyük katkı sağladı. Bu yıl mayıs ayında Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajı Tuna-1 lokasyonunda başladı. Karadeniz'de 1 yıldır süren sismik sondaj çalışmalarının ardından Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Elde edilen verilere göre denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500 ile 4 bin metre olarak planlandı. Fatih, doğal gaz bulunduğu iddia edilen Karadeniz'deki faaliyetlerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan "Sevr"e boyun eğemeyiz' mesajını iletti.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
21 Ağustos 2020 08:43		 Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur
21 Ağustos 2020 07:20
Türkiye ve dünya bügünkü sürprizi bekliyor
21 Ağustos 2020 06:10		 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Ağustos 2020 05:29
Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
21 Ağustos 2020 05:24		 21 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2020 00:02
Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı
20 Ağustos 2020 23:46		 Macron ve Merkel'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
20 Ağustos 2020 23:05
MHP'nin 8 ilçe başkanı görevden alındı
20 Ağustos 2020 22:54		 Hasan Bülent Kahraman İBB'deki görevinden istifa etti
20 Ağustos 2020 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar08:48 - Emniyet, İstanbul'da, doğrudan merkeze bağlı müdürlük kurdu08:48 - 2 günlük bebeği sokağa terk ettiler08:43 - İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası08:41 - Başkanların korona sınavı08:37 - Hakem heyetine mahkeme engeli
08:35 - Musluklarından su değil çamur akıyor08:24 - Uçuş personeli doğum yaptıracak08:22 - En fazla maskeyi Almanya'ya sattık08:19 - Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri08:09 - Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı07:59 - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek
07:31 - Yüksek rakımlı refah projesi: Hedef yüksek kesimlerde yaşayan çiftçiler07:30 - Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti07:28 - Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, virüs kaptı07:26 - Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu07:25 - Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
07:20 - Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Amire hakarette 'emrinde çalışan personelin tanıklığına' ne kadar itibar edilir?
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü görevden alındı
Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
Karadeniz karış karış taranıyor
Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, virüs kaptı
Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri
Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
mame thiam 1
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
çeyrek altın 4
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
Eskişehir 1
vedat muriqi 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
acıkmak 1
musa orhan 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 68 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam