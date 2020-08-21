Zonguldak'ta işadamına kanlı pusu: 2 kişi öldü
|21 Ağustos 2020 07:05
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kavuklaaltı mevkisinde sahilde 34 BUH 343 plakalı Porsche marka park halinde duran cip uzun namlulu silahla tarandı. İddialara göre, Ereğlili iş adamı Yavuz Beşikçi ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadına, aracın önünde sohbet ederken husumetlisi olduğu öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerce ateş açıldı. Haberi alan iş adamının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından iş adamı Yavuz Beşikçi'nin ve kimliği öğrenilemeyen kadının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.
Görgü tanığına da silahlı saldırı
Öte yandan cipin arkasında bulunan 67 SF 610 plakalı aracın sürücüsüne de görgü tanığı olduğu iddiası ile şüphelilerce ateş açıldı. Şok yaşayan sürücü aracına isabet eden kurşunlarla olayı ucuz atlattı. Sürücü, bir süre aracın önünde kendine gelemedi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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