Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti
|21 Ağustos 2020 07:30
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Geçen hafta yazılı savunma gönderen Çelik, komisyonun dünkü toplantısına katılarak bu kez sözlü savunma verdi. Çelik'in yazılı savunmasındaki beyanları tekrarladığı ve cinsel saldırı iddialarını kabul etmediği öğrenildi.
GÖZLER ÇIKACAK KARARDA
Komisyon üyelerinden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın toplantıya katılamadığı ve bu nedenle dünkü toplantıda karar alınamadığı öğrenildi. Hazırlık Komisyonu'nun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyonun pazartesi günü toplanarak Çelik'le ilgili kararını vereceği belirtildi. Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Rapor karma komisyona sunulacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak asıl kararı verecek. Karma Komisyon da Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa bu bu kez son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa, Çelik tecavüz suçundan hakim karşısına çıkacak.
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