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Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti

Yerel seçim çalışmalarında parti üyesi D.K.'ya tecavüzle suçlanan ve hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığını görüşmek üzere kurulan TBMM Hazırlık Komisyonu dün toplandı
 21 Ağustos 2020 07:30
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Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti

Geçen hafta yazılı savunma gönderen Çelik, komisyonun dünkü toplantısına katılarak bu kez sözlü savunma verdi. Çelik'in yazılı savunmasındaki beyanları tekrarladığı ve cinsel saldırı iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Komisyon üyelerinden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın toplantıya katılamadığı ve bu nedenle dünkü toplantıda karar alınamadığı öğrenildi. Hazırlık Komisyonu'nun 1 aylık çalışma süresi 24 Ağustos'ta sona erecek. Komisyonun pazartesi günü toplanarak Çelik'le ilgili kararını vereceği belirtildi. Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin devamı yönünde karar verebilecek. Rapor karma komisyona sunulacak. Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak asıl kararı verecek. Karma Komisyon da Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa bu bu kez son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da yapılacak oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa, Çelik tecavüz suçundan hakim karşısına çıkacak.
Yeni Şafak
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