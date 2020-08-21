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Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 21 Ağustos 2020 07:26
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Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü, Uşak Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Söz konusu karar kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
Anadolu Ajansı
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