Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
|21 Ağustos 2020 07:26
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Kocaeli Üniversitesinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü, Uşak Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Söz konusu karar kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
21 Ağustos 2020 08:55
|Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği
21 Ağustos 2020 05:20
|Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20 Ağustos 2020 08:01
|Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
14 Ağustos 2020 00:27
|Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı
11 Ağustos 2020 09:16
|TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı
11 Ağustos 2020 08:55
|İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
05 Ağustos 2020 02:39
|Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:44
|Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
28 Temmuz 2020 05:40
|10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
28 Temmuz 2020 05:31