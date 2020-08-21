Yüksek rakımlı refah projesi: Hedef yüksek kesimlerde yaşayan çiftçiler
|21 Ağustos 2020 07:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yüksek kesimlerde yaşayan çiftçileri pazara entegre edecek. 2 bini aşkın köyde 30 bin aileye ulaşacak Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin bütçe büyüklüğü 98 milyon avro. Göçerlere güneş enerji sistemi ve çadır desteği içeren projede üreticilere ürünlerini pazarlayabilmeleri için yeni mini haller kurulması öngörülüyor.
2 BİN 162 KÖYDE UYGULANACAK
2026'ya kadar uygulanacak projede hedef yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin yaşam seviyelerinin iyileştirilmesi ve üretimlerinin pazara entegrasyonun sağlanması. Proje Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Kahramanmaraş'ın dezavantajlı bölgelerinde 45 ilçede 2 bin 162 köyde uygulanacak.
30 BİN HANEYE EKMEK KAPISI
30 bin haneye ulaşması öngörülen projede, kritik öneme sahip tarım işletmelerinin gelişimi desteklenecek. Bankaların ve finans kuruluşlarının istediği yüksek teminatlar nedeniyle kredi almakta güçlük çeken söz konusu bölgelerdeki üreticiler için Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yapılarak kredi teminat kapısı açılacak.
BÜTÇELERE ONAY TAMAM
Proje kapsamında il proje yönetim birimleri tarafından yatırım planları hazırlandı. Bu planlar çerçevesinde yıllık çalışma planı ve bütçeler hazırlandı, fon kuruluşu IFAD'dan onay alındı. Projeye bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından verilen ek bütçe ile 36 milyon TL tahsis edildi. Yatırımlar yapılmaya başlandı.
ARICILIKTAN MANTARCILIĞA
Proje çerçevesinde bireysel üreticiler ve çiftçi grupları için yeni ahır, ağıl, kümes yapımı ya da mevcutların modernizasyonu ve kapasite artırımı, kapama meyve bahçeleri, mevcut bahçelerin rehabilitasyonu, arıcılık, örtü altı üretim, mantarcılık, makine ekipman alımı gibi kümelenme desteklemeleri sağlanacak.
Göçerlere güneş enerji sistemi
Proje kapsamında eğitim almış genç girişimciler için yeni ahır, ağıl ve kümes yapımı, bunların modernizasyonu ve kapasite artırımı, kapama meyve bahçeleri veya rehabilitasyonu, arıcılık, kırsal turizm tesisleri, yaş-kuru meyve sebze ve odun dışı orman ürünleri işleme ve depolama tesisleri, bal işleme ve paketleme tesisleri, el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlaması konularında destek sağlanıyor. Göçerler de projeden faydalanacak.
Yasemin Asan
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