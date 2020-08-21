1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, pandemi sürecinde bir dönem hava yolu uçuşlarının durması ve aldıkları biletleri kullanmayan vatandaşlara müjde geldi.
 21 Ağustos 2020 06:50
Yazdır
Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak

Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği cevapta birçok ülkenin aksine Türkiye'nin açık bilet uygulamasının yanında ücret iadesi de getirdiğine dikkat çekerek "Yolcunun bilet ücret iadesini istemesi durumunda da bilet bedelinden kesinti yapılmaması için vatandaşın hakkı korunacaktır" dedi.

Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamında yolcuların bilet ücretini istemesi durumunda hava yolu şirketinin uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonrasında yolcuya kesintisiz olarak bilet ücreti iadesi yapmak zorunda olduğunun altını çizen Karaismailoğlu "Mevzuat çerçevesinde yapılan bu işlem sonucunda ödemelerin yapılmaması söz konusu değildir" diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu sürenin dolmasının ardından yönetmelik kapsamında uçuşunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların haklarının da korunacağını kaydetti.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En fazla maskeyi Almanya'ya sattık
21 Ağustos 2020 08:22		 Devlet vatandaşla ortak iş kuracak
21 Ağustos 2020 07:20
Turkcell'in yüzde 51 hissesinin Varlık Fonu'na devrine onay verildi
20 Ağustos 2020 15:29		 Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı
20 Ağustos 2020 13:20
Bakan Pekcan, fuarların düzenlenmeye başlanacağı tarihi açıkladı
19 Ağustos 2020 13:37		 Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!
19 Ağustos 2020 08:14
Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor
19 Ağustos 2020 07:50		 Bakan Pekcan: Kadın esnaf sayımız 1 yılda 33 bin arttı
18 Ağustos 2020 13:44
Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı
18 Ağustos 2020 12:16		 Müteahhitlik şirketleri ve inşaat çalışanları için skorlama sistemi geliyor
18 Ağustos 2020 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:55 - Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar08:48 - Emniyet, İstanbul'da, doğrudan merkeze bağlı müdürlük kurdu08:48 - 2 günlük bebeği sokağa terk ettiler08:43 - İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası08:41 - Başkanların korona sınavı08:37 - Hakem heyetine mahkeme engeli
08:35 - Musluklarından su değil çamur akıyor08:24 - Uçuş personeli doğum yaptıracak08:22 - En fazla maskeyi Almanya'ya sattık08:19 - Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri08:09 - Meteoroloji İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı07:59 - Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek
07:31 - Yüksek rakımlı refah projesi: Hedef yüksek kesimlerde yaşayan çiftçiler07:30 - Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti07:28 - Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, virüs kaptı07:26 - Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu07:25 - Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
07:20 - Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Amire hakarette 'emrinde çalışan personelin tanıklığına' ne kadar itibar edilir?
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
Askeri Fabrikalar Genel Müdürü görevden alındı
Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
Karadeniz karış karış taranıyor
Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, virüs kaptı
Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri
Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sızlanmak 3
karadenizde doğalgaz bulunması 2
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
mame thiam 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 3
sinav.memurlar.net 1
masterchef 5
Abbiiee 3
Eskişehir 1
çeyrek altın 4
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
Kırşehir Akpınar Temizlik 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 68 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam