Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
|21 Ağustos 2020 06:50
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Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği cevapta birçok ülkenin aksine Türkiye'nin açık bilet uygulamasının yanında ücret iadesi de getirdiğine dikkat çekerek "Yolcunun bilet ücret iadesini istemesi durumunda da bilet bedelinden kesinti yapılmaması için vatandaşın hakkı korunacaktır" dedi.
Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik kapsamında yolcuların bilet ücretini istemesi durumunda hava yolu şirketinin uçuş yasakları kalktıktan iki ay sonrasında yolcuya kesintisiz olarak bilet ücreti iadesi yapmak zorunda olduğunun altını çizen Karaismailoğlu "Mevzuat çerçevesinde yapılan bu işlem sonucunda ödemelerin yapılmaması söz konusu değildir" diye konuştu.
Karaismailoğlu, bu sürenin dolmasının ardından yönetmelik kapsamında uçuşunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların haklarının da korunacağını kaydetti.
Osman Çobanoğlu
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