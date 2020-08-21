Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek

CBK İLE YURT DIŞI TEŞKİLATI KURULMASI VEYA BURS VERİLMESİ ANAYASA'YA AYKIRI MI? Anayasa Mahkemesi, açılan bir iptal davasında, CBK ile bir yurt dışı teşkilatı kurulmasının veya bir tüzel kişiliğe burs verme görevi verilmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir.