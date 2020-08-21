En fazla maskeyi Almanya'ya sattık
|21 Ağustos 2020 08:22
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Milliyet Ekonomi'nin haberine göre: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden AA'nın derlediği bilgiye göre, Türkiye ocak - haziran döneminde dünyanın 108 noktasına tek kullanımlık maske ihracatı yaptı.
Kovid-19 salgınının dünyayı etkilediği bu süreçte Türkiye, 105 milyon 86 bin 461 dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske ihraç etti. Söz konusu ürünün geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 1.7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Ocak - haziran döneminde Türkiye'de üretilen tek kullanımlık maskelere en çok Almanya, Çin, Fransa, Romanya ve Kuveyt'ten talep geldi.
Bu dönemde Almanya'ya yaklaşık 14.3 milyon dolarlık, Çin'e 13.6 milyon dolarlık, Fransa'ya 9.8 milyon dolarlık, Romanya'ya 8.6 milyon dolarlık ve Kuveyt'e 8.5 milyon dolarlık tek kullanımlık tıbbi maske satıldı.
Yılın ilk yarısında 1 milyon doların üzerinde tek kullanımlık maske ihracatı yapılan ülkeler ise İspanya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Irak, Slovakya, Suudi Arabistan, Portekiz, Bulgaristan, İtalya ve Moldova oldu.
Geçen yıl sayı azdı
2019'un ilk yarısında dünyanın 47 noktasına tek kullanımlık maske satılırken,
en çok ürün gönderilen ülkeler Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve
Polonya olmuştu. Bu yılki maske ihracatı sıralamasında ikinci olan Çin'in 2019'un
aynı döneminde Türkiye'den hiç maske satın almamış olması dikkati çekti.
Ocak - haziran döneminde tek kullanımlık maske ihracatında ilk 20'de yer alan fakat geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan diğer ülkeler ise İspanya, Hong Kong, İtalya ve ABD oldu.
Öte yandan, yılın ilk yarısında 3 milyon 421 bin 129 dolarlık tek kullanımlık maske ithal edildi. En çok maske satın alınan ülkeler Çin, ABD ve Almanya oldu.
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