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Uçuş personeli doğum yaptıracak

Uçakta görevli personele sağlık eğitimi verilecek. Taslak düzenlemeye göre uçuş personeline temel yaşam desteği eğitiminin yanı sıra doğum eğitimi ve havacılık psikolojisi eğitimi de verilebilecek
 21 Ağustos 2020 08:24
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Uçuş personeli doğum yaptıracak


Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre:


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimat taslağına göre, havacılık temel ilk yardım eğitimi kabin ekibi üyesi ve kabin ekibi üyesi adaylarına zorunlu olarak verilecek. Temel ilk yardım eğitiminden en geç 1 yıl sonra tazeleme eğitimi olacak. Temel yaşam desteği eğitimlerinin yanı sıra doğum eğitimi de verilebilecek.
Temel yaşam desteği eğitiminde yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda temel yaşam desteği ve bebeklerde temel yaşam desteği öğretilecek.

Doğum eğitiminde de normal doğumun yanı sıra, olağan dışı doğum uygulamaları görsel olarak anlatılacak, özel olarak tasarlanmış doğum maketi kullanılacak.
Ayrıca, teorik ve uygulamalı olarak, havacılık psikolojisi ile ilgili eğitimler de sunulabilecek.

Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre, "İlk Yardımcı Sertifika"sına sahip olan kabin ekibi üyesi ve adaylarının, havacılık personeli ve adaylarının en geç 6 ay içerisinde, Havacılık Temel İlk Yardım Eğitimi alarak, sertifika sahibi olması şartı aranacak.
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