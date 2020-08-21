Musluklarından su değil çamur akıyor
|21 Ağustos 2020 08:35
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Milliyet'ten MERT
İNAN'ın haberine göre:
Koruköy muhtarı Esen Karabulut, maden ocaklarının pandemi nedeniyle bir süre kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci ile yeniden faaliyete başladığını belirterek şunları söyledi:
"Köyümüzün su kaynağı ile maden sahası arasında 400 metre mesafe var. Maden ocağı faaliyete geçtiğinden bu yana musluklarından çamur akıyor. Çamaşır ve bulaşık makineleri arızalandı."
Seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Karabulut, "İl Özel İdaresi'ne dilekçe verip şikayette bulunduk ancak bir cevap gelmedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şikayet hattını arayıp şikayetlerimizi iletiyoruz, sesimizi duyan yok. Evlerimizin içi toz tabakasıyla kaplı" dedi.
Koruköy'de incelemelerde bulunan Trakya Platformu Kırklareli Yürütme Kurulu üyesi Göksal Göksal Çidem ise "Koruköy halkının sağlığı tehdid altında. Acilen önlem ve denetim mekanizmasını hayata geçirmeli. Kirletenler hakkında da en etkin adli ve idari tedbirler uygulamaya konmalıdır" diye konuştu.
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