Başkanların korona sınavı

Milliyet'in haberine göre: 3 Ağustos'ta enfekte olduğunu duyurup, 19 Ağustos'ta yaşamını yitiren Çumra Belediye Başkanı Oflaz'ın yanı sıra, ağustos başından bu yana Kovid-19 testinin pozitif olduğunu resmen açıklayan başkan sayısı 10'u aştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra bu dönemde Antalya-Alanya, Elazığ-Keban, Gümüşhane-Torul, Ordu-Ünye, Ankara-Çubuk, Ağrı-Doğubeyazıt ve Hamur, Osmaniye-Düziçi ilçe belediye başkanları koronaya yaklandı. Kütahya'nın Gediz ilçesi Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ise eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedbir amaçlı karantinaya girdiğini açıkladı.

Atlattılar

Pandemi sürecinin ortalarından itibaren yerel yöneticileri etkilemeye başlayan Kovid-19 nedeniyle, bugüne kadar hastalığa yakalanıp atlatmayı başaran belediye başkanları arasında ise Tunceli, Trabzon Of, Mersin Tarsus ve Anamur, Şanlıurfa Hilvan, Hakkari Şemdinli ve hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında haziranda görevden alınan Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi Başkanı Bekir Polat bulunuyor.