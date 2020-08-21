Emniyet, İstanbul'da, doğrudan merkeze bağlı müdürlük kurdu
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Kuruldu.
|21 Ağustos 2020 08:48
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat
21 Ağustos 2020 08:59
|Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek
21 Ağustos 2020 07:59
|Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
21 Ağustos 2020 07:25
|81 il ve 922 ilçede Salgın Denetim Merkezi Kurulacak
20 Ağustos 2020 22:45
|Türkiye genelinde 3 gün boyunca koronavirüs denetimi yapılacak
20 Ağustos 2020 22:24
|İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı
20 Ağustos 2020 20:26
|Kavşakta drift 17 bin 919 TL'ye patladı
20 Ağustos 2020 20:06
|Ankara'da mangal yakılabilecek alanlar Valilikçe açıklandı
20 Ağustos 2020 20:01
|Fırkateyn'in 'Oruç Reis'i koruma görevi kararlılıkla sürüyor
20 Ağustos 2020 19:16
|Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, vakalar arttı
20 Ağustos 2020 18:48