1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat

TBMM Başkanlığı, 1998 yılında yenilenen Genel Kurul salonunun, oylama, yoklama, konuşma, seslendirme, ışıklandırma ve havalandırma dahil, tüm elektronik sistemlerinin yenilenmesi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na proje hazırlattı.
 21 Ağustos 2020 08:59
Yazdır
Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre:

Milletvekili sıra ve koltuklarının tamamen sökülüp zemin altından geçen elektronik altyapının yenilenmesini gerektiren bu çalışma, bu yaz için planlandı. Ancak pandemi nedeniyle TBMM'nin çalışma takvimi değişince, kalan kısa süre yeterli olmadı. Bu nedenle büyük yenileme çalışması önümüzdeki yılın yaz aylarına ertelendi.

MASALARA SABİT BİLGİSAYAR

Genel Kurul salonunda yapılacak değişiklikler, sadece elektronik ve dijital altyapının yenilenmesiyle kalmayacak. Genel Kurul salonu için bir başka proje de milletvekillerinin masalarına sabit bilgisayar yerleştirilmesi olacak. Ayrıca komisyon sıraları, yeni sisteme göre düzenlenecek ve tüm halılar değiştirilecek.

KÜRSÜYE KALICI PROMPTER

Genel Kurul kürsüsünün, konuşmacının boyuna göre ayarlanmasından engelli milletvekillerinin kürsüyü daha rahat kullanmasına olanak sağlanmasına kadar bir dizi değişiklik yapılacak. Ayrıca Meclis açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların dışarıdan getirdikleri prompter sisteminin de sürekli hale getirilerek milletvekillerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor.

SALONUN SON HALİ

Salonun akustiğini sağlayan tavan yapılarının yenilenmesi ve boyanmasıyla ilgili çalışma yapılıyor. Tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için, Genel Kurul salonuna dev iskeleler kuruldu. 1998 yılında yapılan akustik özellikli sıva malzemesinin aynısının, püskürtme tekniği kullanılarak yeniden uygulandığı belirtildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı
21 Ağustos 2020 10:46		 Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı
21 Ağustos 2020 10:20
Emniyet, İstanbul'da, doğrudan merkeze bağlı müdürlük kurdu
21 Ağustos 2020 08:48		 Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek
21 Ağustos 2020 07:59
Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
21 Ağustos 2020 07:25		 81 il ve 922 ilçede Salgın Denetim Merkezi Kurulacak
20 Ağustos 2020 22:45
Türkiye genelinde 3 gün boyunca koronavirüs denetimi yapılacak
20 Ağustos 2020 22:24		 İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı
20 Ağustos 2020 20:26
Kavşakta drift 17 bin 919 TL'ye patladı
20 Ağustos 2020 20:06		 Ankara'da mangal yakılabilecek alanlar Valilikçe açıklandı
20 Ağustos 2020 20:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:53 - Antalya'daki kadın cinayetinde katil koca tutuklandı10:46 - Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı10:34 - Yaz okulu sınavı için isteyen AÖF bürosunda sınava girebilir10:34 - Dolar ve euro 'müjde'yi bekliyor10:30 - Tecavüzcünün 'unutulma hakkı' olabilir mi?10:30 - Bilim Kurulu Üyesi: Genç vakalarda artış var
10:30 - 'Sahte engelli raporu' operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 40 gözaltı10:29 - FETÖ'ye eleman kazandıran sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi10:21 - Kilis'te kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı10:20 - Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı10:03 - KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı10:03 - Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması
10:00 - Borsa güne yükselişle başladı09:58 - Van'da FETÖ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı09:46 - İki aylık bebek ölü olarak bulundu09:38 - Dolar güne sakin başladı09:36 - Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
09:34 - Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Amire hakarette 'emrinde çalışan personelin tanıklığına' ne kadar itibar edilir?
Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri
Şanssızlığın böylesi: 4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, virüs kaptı
Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
Bülent Arınç: Abdullah Gül karşıya geçmemeliydi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eskişehir 1
diyarbakır'daki sosyal deney 3
Jose ernesto sosa 2
vedat muriqi 1
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
acıkmak 1
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
musa orhan 1
Abbiiee 3
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
SON İLANLAR
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam