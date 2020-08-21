Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat
|21 Ağustos 2020 08:59
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre:
Milletvekili sıra ve koltuklarının tamamen sökülüp zemin altından geçen elektronik altyapının yenilenmesini gerektiren bu çalışma, bu yaz için planlandı. Ancak pandemi nedeniyle TBMM'nin çalışma takvimi değişince, kalan kısa süre yeterli olmadı. Bu nedenle büyük yenileme çalışması önümüzdeki yılın yaz aylarına ertelendi.
MASALARA SABİT BİLGİSAYAR
Genel Kurul salonunda yapılacak değişiklikler, sadece elektronik ve dijital altyapının yenilenmesiyle kalmayacak. Genel Kurul salonu için bir başka proje de milletvekillerinin masalarına sabit bilgisayar yerleştirilmesi olacak. Ayrıca komisyon sıraları, yeni sisteme göre düzenlenecek ve tüm halılar değiştirilecek.
KÜRSÜYE KALICI PROMPTER
Genel Kurul kürsüsünün, konuşmacının boyuna göre ayarlanmasından engelli milletvekillerinin kürsüyü daha rahat kullanmasına olanak sağlanmasına kadar bir dizi değişiklik yapılacak. Ayrıca Meclis açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bazı bakanların dışarıdan getirdikleri prompter sisteminin de sürekli hale getirilerek milletvekillerinin kullanımına sunulması amaçlanıyor.
SALONUN SON HALİ
Salonun akustiğini sağlayan tavan yapılarının yenilenmesi ve boyanmasıyla ilgili çalışma yapılıyor. Tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için, Genel Kurul salonuna dev iskeleler kuruldu. 1998 yılında yapılan akustik özellikli sıva malzemesinin aynısının, püskürtme tekniği kullanılarak yeniden uygulandığı belirtildi.
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