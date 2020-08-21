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'Ölüyorum, kalbim sağ tarafta 113 ekibi çağırın'

Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
 21 Ağustos 2020 09:18
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Ankara'da, trafik polislerinin alkol uygulamasından kaçan alkollü kişi kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden şüpheli kendisini yere atarak "Ölüyorum. Kalbim sağ tarafta 113 ekibi çağırın" dedi. Kameraların kendisini çektiğini fark eden alkollü kişi, kameralara dönerek "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye konuştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Sıhhiye isikametine giden Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte 'Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durdurulan otomobilden inen Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri şüphelilerin mukavemetiyle karşılaştı.

Alkol muayenesini reddeden sürücü, kendisini yerlere atarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

"Zeki Müren de bizi görecek mi?"

Yol kenarına yatarak "Kalbim sağ tarafta. Ölüyorum. 112'yi çağırın diyerek olay çıkartan Furkan B., ekip aracına binmemek için direndi. Daha sonra ikna edilen alkollü kişi, polis memuruna "Sen de yanımda gel o zaman" dedi. Daha sonra da kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen kişi, "Hangi kanalda çıkacağım?", "Zeki Müren de beni görecek mi?" diye sorular sordu. Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., alkol muayenesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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