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400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu
 21 Ağustos 2020 09:22
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400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu.

2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net
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