400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu
|21 Ağustos 2020 09:22
|Yazdır
Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul'a 400 mahalle bekçisi alınacağını duyurdu.
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
20 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Ağustos 2020 10:03
|Tapu, KPSS ile yerleşen adaylardan istenecek belgeleri açıkladı
20 Ağustos 2020 11:26
|Diyanet, 5 bin personel alacak
19 Ağustos 2020 13:20
|Özel Güvenlik alanı için Uluslararası İlişkiler lisans ve İktisat yüksek lisans şartı arandı
19 Ağustos 2020 11:00
|Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
19 Ağustos 2020 00:02
|Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
18 Ağustos 2020 00:05
|TUS ve STS tıp doktorluğu başvuru kılavuzu yayımlandı
17 Ağustos 2020 16:34
|ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
17 Ağustos 2020 16:02
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilanında, kadroların yarısında kişiye özel sertifika şartları var!
17 Ağustos 2020 12:56
|ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
16 Ağustos 2020 12:45