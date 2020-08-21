Bülent Arınç: Abdullah Gül karşıya geçmemeliydi

Bülent Arınç özel bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk oldu.

Birçok meseleye değinilen programda Arınç'a, Abdullah Gül ile ilgili de fikri soruldu.

Sunucu'nun "Sayın Kılıçdaroğlu 'Gülden neden bu kadar korkuyorlar' dedi." sorusuna cevaben Abdullah Gül'den korkmadıklarını söyledi.

Bülent Arınç, "Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor.

"Grup konuşmalarında hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Kendi başıma mitingler yaptım. Beraber yola çıktıklarımızı Milli Nizam'da olsa bile, Milli Selamet'te olsa bile unutmadım.

"ABDULLAH BEY KARŞIYA GEÇMEMELİYDİ"

Abdullah Bey'in ayrılığına fevkalade üzülüyorum. Ama şartlar bunu getirdi. Kimisi çok özel, kimisi kamuya mal olmuş bunu tetiklemiş olabilir. Her şeye rağmen Abdullah Bey karşıya geçmemeliydi.

Abdullah Gül konusunda kırgınlık yaşadığını düşünüyorum. Ben de partiden hükümetten ayrıldığında yalnızlığa itildim. Hakaret edenler oldu, hedef gösterenler oldu.

"15 TEMMUZ'U GÖRÜNCE AK PARTİ'DE OLMAK LAZIM DEDİM"

Ben de bu kızgınlıkla birçok tweetler attım. Ama 15 Temmuz'u görünce bu liderin yanında, AK Parti'de olmak lazım dedim. Diğer arkadaşlarımız partilerini kurdular.

Siyasette herkesin gönlünü almak zorundasınız. Bunu belki en iyi yapan Demirel'di. Ama o bile partisini bölünmekten kurtaramadı, Demokratik Parti çıktı. AK Parti'nin gövdesi çok sağlam. Bu gövde güçlendirilecek. Bir iktidar yüzde 50'nin üzerine çıkma iddiası olmalıdır.

Yıpranacak da sürekli hamle yapacak. Bisiklet pedalı gibi. Sürekli pedalı çevirdik her seçimden başarı ile çıktık. Biz AK Parti'yi, saygın genel başkanımızı mutlaka yüzde 50'nin üzerine çıkaracak potansiyele ulaştırabiliriz.

Nerede bir yanlış varsa onu gidereceğiz, nerede eksiğimiz varsa gidereceğiz. Ekran önünde şurada bu yanlış var dersem muhalefete koz vermiş olurum." açıklamalarında bulundu.