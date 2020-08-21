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İki aylık bebek ölü olarak bulundu

Korkunç olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşandı. 2 aylık bebeğin yakınları bebeği hareketsiz buldu. 112'ye yapılan ihbar sonrası adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
 21 Ağustos 2020 09:46
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İki aylık bebek ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi Berat Sokak'ta 2 aylık İlhan A.'nın hareket etmediğini fark eden yakınları 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri, olayla ilgili olarak işlem başlattı.
DHA
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