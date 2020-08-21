İki aylık bebek ölü olarak bulundu

GÖNÜLLERİ FETHEDEN DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR, DR. ŞADİ YAZICI'NIN MİSAFİRİ OLDU Sosyal bir deneyin içerisinde olduklarının farkında olmadan YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fetheden Diyarbakırlı çocukların videosunu izleyince etkilenen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, çocuklarla tanışmak için harekete geçti. Çocuklarla yaptığı telefon görüşmesinde hayallerinin İstanbul'da bir gün geçirmek olduğunu öğrenen Başkan Yazıcı, bugüne kadar büyük çoğunluğu Diyarbakır dışına çıkmayan çocukları İstanbul'a davet etti.