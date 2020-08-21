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Van'da FETÖ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

Van merkezli 2 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
 21 Ağustos 2020 09:58
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Van'da FETÖ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ByLock kullandıkları ve 'Malatya, Van ve KKTC ülke sorumlusu' oldukları tespit edilen örgüt üyesi F.D. ve G.H.D'ye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Van'a getirilen şüpheliler, haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı."

Anadolu Ajansı
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