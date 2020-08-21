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Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması

Milli Eğitim Bakanlığı meslek eğitim merkezlerine gönderdiği yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişilerin telafi dersler ile 'meslek lisesi diploması' sahibi olabileceğini duyurdu.
 21 Ağustos 2020 10:03
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Binlerce kişiyi ilgilendiren karar: Meslek eğitim merkezlerinden lise diploması

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı.

Meslek eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi.

Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programında dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler.

Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrencilerde fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir.

"DEVAMSIZLIK YAPMAYANLAR VE DERSLERDE BAŞARILI OLANLAR DİPLOMA ALACAKLAR"

Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Mesleki Eğitim Merkezlerinde 9. ve 10. sınıftaki öğrencilerimize meslek lisesi diploma programı uygulanmaktadır.

Bu öğrencilerimiz 4 yılı bitirdiklerinde kalfalık belgesi, ustalık belgesi aynı zamanda meslek lisesi diploması almaya hak kazandılar. Bu 2 yıldır uygulanan bir programdır.

Buna ek olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlandığı yönergeye göre artık okulumuzda okuyan 11. ve 12. sınıftaki diplomaya programına dahil olmayan öğrencilerimizde fark derslerini alarak meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacaklar. Bunun yanı sıra meslek eğitim merkezinde okuyarak mezun olmuş kalfalık ve ustalık belgesi alan kişiler okulun telafi programına dahil olarak diploma almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca dışarıdan gelerek ortaokul mezunu olmuş, kalfalık ve ustalık belgesi almış kişilerde diploma programına dahil olarak diploma alabileceklerdir. Bunun en temel kuralı telafi eğitimlerine katılmaları gerekiyor.

Bu telafi programları okulumuzca hazırlanarak Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı alınacak. Eğitim-öğretim dönemi başlayana kadar kayıtlar yapılacaktır. Telafi programı 36 hafta boyunca sürecektir. Devamsızlık sorunu yaşamayanlar ve derslerden başarılı geçenler diploma almaya hak kazanacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise mesleki eğitim merkezlerinin eğitim sistemi içerisinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim sistemimiz içerisinde mesleki eğitimin çok önemli bir yeri var. Bizler de örgün ve yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitimin hak ettiği yeri bulması, meslek ve beceri konusunda donanımlı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Meslek eğitim merkezleri artık lise diploması veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yönerge ile artık mesleki eğitim merkezlerinden lise diploması alma koşulları daha da genişletildi. Dersleri başarılı geçenler ve devamsızlık konusunda sıkıntı yaşamayanlar lise diploması alabilecek" diye konuştu.

Telafi programlarının detayları ise Samsun Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılacak.
İhlas Haber Ajansı
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