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Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman yöneticisi, apartmanını karantinaya aldı.
 21 Ağustos 2020 10:20
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Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı

Müftü Mahallesi'nde bulunan 8 katlı 216 kişinin yaşadığı Hicri 1403 sitesinin yöneticisi İsmail Kazdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlattı. Apartmana mecbur kalmadıkça kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor.

Apartman sakinleri alınan karara harfiyen riayet ediyor. Apartmanın girişine dezenfektan konulurken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Apartman sakinleri dışında mecbur olmadıkça kimsenin girişine izin verilmezken, çocukların ise kısa süreli mesafeli oyun oynamalarına müsaade ediliyor.

Apartman yöneticisi İsmail Kazdal, gazetecilere, apartmanda bir karantina uygulaması başlattıklarını söyledi.

Kendilerinin de ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Kazdal, "Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz." dedi.

Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Emrullah Kalça ise güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Bina yöneticimiz hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Biz de koyduğu kurallara riayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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