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Yaz okulu sınavı için isteyen AÖF bürosunda sınava girebilir
Anadolu Üniversitesi yaz okulu sınavında teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerin sınava girme imkanı olmayan öğrenciler hakkında internet sitesinden duyuru yayımladı.
|21 Ağustos 2020 10:34
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Üniversitenin konuya ilişkin duyurusu:
İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavı İçin Gerekli Teknolojik Altyapıya Sahip Olmayan Öğrenciler Hakkında
05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir.
Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
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