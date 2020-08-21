Dolar ve euro 'müjde'yi bekliyor

Euro ise 8,66'dan başladı. Kurların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15'te açıklayacağı 'müjde'de olacak Dün Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından 7,30 seviyelerinden 7,35'e yükselen dolar kuru bugüne de 7,29'dan başladı.

Euro ise 8,66'dan başladı. Kurların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15'te açıklayacağı 'müjde'de olacak.

Öte yandan Merkez Bankası Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Bugün Dolar ve Euro kurlarını etkileyecek en önemli gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı "müjde"de olacak. Açıklamanın saat 15:00'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Global