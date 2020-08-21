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Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, maskesiz gezenleri uyardı
 21 Ağustos 2020 10:46
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Denetimlerde bir vatandaşın yağmuru bahane ederek maskesini kafasına takmaya çalışınca polis ekipleri vatandaşı uyarmak zorunda kaldı.

Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Denetimlerde polisi gören maskesiz vatandaşların bazıları maske takmaya çalışırken, bazıları da yanlış taktığı maskesini düzeltmeye çalıştı.

Düzce'nin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip mevkilerinden Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde yanlış maske takanlar polis ekipleri tarafından uyarılırken, maskesi olmayan vatandaşlara ekipler tarafından maske verildi.

Denetimler sırasında bir vatandaşın ise maskesini çenesinin altına taktığını gören polis ekipleri, şahsı uyardı. Yağmur yağdığı için maske takmadığını belirten vatandaş, "Yağmur yağıyor o zaman maskeyi başıma takayım" diyerek kendini savundu.

Vatandaşa polis ekiplerinin ikinci uyarısı sonrasında maskesini takarak uzaklaştı.Polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetim sonrası İstanbul Caddesi ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda denetimlere devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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