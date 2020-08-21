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TİGEM bu yıl 110 tay daha satmaya hazırlanıyor

Kurum bu yıl 156 koşu tayının satış ihalesini tamamladı- İşletmenin satacağı tayların 49'u safkan elit tay olacak
 21 Ağustos 2020 11:09
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TİGEM bu yıl 110 tay daha satmaya hazırlanıyor

Gen kaynaklarının korunması amacıyla Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğine devam eden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), bu yıl 61 koşu tayı ve 49 safkan elit tay olmak üzere toplam 110 tayın satışını daha gerçekleştirecek.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'den edindiği bilgiye göre, damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü olan kurum, bunun yanı sıra Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu işletmelerinde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapıyor. Söz konusu tesislerde yetiştirilen elit taylar ile koşu taylarının satış ihaleleri devam ediyor. Bu kapsamda, 28 Temmuz'da Bursa'da bulunan Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün atçılık tesislerinde gerçekleştirilen ihalede, 2018-2019 doğumlu 39 dişi ve 35 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayı tek tek açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 11 Ağustos'ta da 82 safkan Arap koşu tayının açık artırma usulüyle satış ihalesi yapıldı. Böylece bu yıl 156 koşu tayının satış ihalesi tamamlandı.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 61 tayın satışı ise 25 Ağustos'ta Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yapılacak.

- Elit tayların satış tarihleri:

Öte yandan, bu yıl 49 safkan elit tayın satışı da yapılacak.

Babaları Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Bilgin, Özhaber, Sonalp, Özgünhan, Ateştopu, Tümözbey gibi hipodromların tanınan atları olan taylar 29 Eylül'de (Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi), 13 Ekim'de (Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi) ve 10 Kasım'da (Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi) İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak ihalelerle satışa sunulacak.

Böylece bu yıl toplam 266 safkan koşu tayı ve elit tay satışı gerçekleştirilmiş olacak.

Anadolu Ajansı
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