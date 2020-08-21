1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak
 21 Ağustos 2020 11:15
Yazdır
Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor

- Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 5 Haziran 2018'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlenmiş ve yetki belgesi şartı getirilmişti.

Emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmiş ve söz konusu uygulamanın hayata geçmesi için belirlenen tarih son olarak 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamda uygulamanın hayata geçmesi için 10 günlük süre kaldı. Buna göre, 1 Eylül'den itibaren, işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek.

Yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'na başvuran ve kriterleri karşılayan işletmeler, belgeleri aldı. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesinin, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

- "Mesleki yeterlilik belgesi tek başına yeterli olmayacak"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılan başvurular neticesinde Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'nin alındığını söyledi.

Burada söz konusu belgenin alınması için bazı şartlar gerektiğini dile getiren Aşa, daha önce bu alanda herhangi bir kurs almamış emlakçılardan mesleki yeterlilik belgesi istendiğini bildirdi.

Aşa, "Bazı emlakçılar bu belgenin yeterli olduğunu düşünüyor ancak mesleki yeterlilik belgesi emlakçılık yapmak için tek başına yeterli olmuyor. Bu kriter, yeterlilik belgesi alabilmek için şartlardan bir tanesi." dedi.

- "Mağduriyetin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor"

Nizameddin Aşa, uzun süredir bu uygulamanın hayata geçmesini beklediklerini kaydederek, "Bu uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. Uygulama sayesinde sektöre kalite ve disiplin gelecek. Bakanlığın belirlediği kriterleri karşılayabilenler bu işi yapacağı için takibi kolay olacak. Yetki belgesi olmayanlar emlakçılık yapamayacak." diye konuştu.

Kayıt dışı emlakçılık yapanların önlenmesi sayesinde vergi gelirlerinin de artacağını dile getiren Aşa, şu bilgileri verdi:

"Ancak daha da önemlisi bugüne kadar sürekli gündemde olan sözde emlakçıların tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilecek. Fakat burada önemli olan vatandaşlarımızın dikkatli olması. Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Yetkisiz emlakçılarla kesinlikle iş görmesinler. Yoksa bugüne kadar karşılaşılan sıkıntılar sürecektir."

- "İnternetteki sahte ilanlar kaldırılacak, belgesiz işletmeler ilan veremeyecek"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, uygulamanın, bugüne kadar mağduriyetlere kapı aralayan sahte ilanları da gündeme aldığını söyledi.

Aşa, bugüne kadar kendilerinin de en çok şikayetçi oldukları sahte ilanlar konusunda adım atılmasının çok önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Online ilan platformlarında yer alan ve büyük oranda dolandırıcılık amacı taşıyan sahte ilanları defalarca gündemde tuttuk ancak bu platformlar bugüne kadar radikal bir karar alamadı. Uygulama sayesinde artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Bu platformlar mevcut ilanları da kontrol etmeli.. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek."

Aşa, yetki belgesi olmayan ve kayıt dışı çalışan kişilerle iş yapan, komisyon paylaşan emlakçıya 10 katına kadar ceza kesilebileceğini ve yetki belgesinin de iptal edilebileceğini vurguladı.

- "Uygulamanın amacına ulaşması için etkin denetim şart"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, düzenlemenin kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetimin şart olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların bugüne kadar her geçen gün farklı bir yöntem bulabildiğini, belgenin de sahtesini çıkartabileceklerini dile getiren Koçal, burada etkin denetimin yanı sıra tüketiciye de büyük görev düştüğünü vurguladı.

Koçal, "Tüketici özellikle sosyal medyadaki ve internetteki ilanlara dikkat etmeli. Ofisi olan emlakçılarla çalışmalı. Özellikle kiralamayı veya satın almayı düşündükleri gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emlakçılar tercih edilmeli." diye konuştu
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Elektrikli Bisiklet ve e-scooter yönetmeliği ortak akılla oluşturulacak'
21 Ağustos 2020 11:32		 Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı
21 Ağustos 2020 10:46
Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı
21 Ağustos 2020 10:20		 Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat
21 Ağustos 2020 08:59
Emniyet, İstanbul'da, doğrudan merkeze bağlı müdürlük kurdu
21 Ağustos 2020 08:48		 Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek
21 Ağustos 2020 07:59
Ayasofya'dan sonra şimdi de Kariye Camii ibadete açılıyor
21 Ağustos 2020 07:25		 81 il ve 922 ilçede Salgın Denetim Merkezi Kurulacak
20 Ağustos 2020 22:45
Türkiye genelinde 3 gün boyunca koronavirüs denetimi yapılacak
20 Ağustos 2020 22:24		 İstanbul'da çakar ve emniyet şeridi denetimleri yapıldı
20 Ağustos 2020 20:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu12:51 - Stajyerler şikayet etti, avukatın 'cinsel saldırıdan' 141 yıl hapsi istendi12:45 - Diyalizden çıkan eski eşini yaralamıştı, tutuklandı12:30 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti12:15 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Bakan Kurum vefat eden Belediye Başkanı Oflaz'ın ailesine ziyaret etti
12:06 - Bakan Varank'tan, Özgür Demirtaş'ın Venezuela paylaşımına cevap11:59 - Çocuklar forma istedi, komutan komando timini alıp maça geldi11:55 - Acil serviste tavan çöktü11:55 - Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü11:46 - Gaziantep'te düşerek ölen Duygu'nun dosyasını Adli Tıp inceleyecek11:38 - Pençe harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:38 - 'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü11:32 - 'Elektrikli Bisiklet ve e-scooter yönetmeliği ortak akılla oluşturulacak'11:28 - Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı11:24 - Konya'da sokakta bulunan bebeğe hemşireler annelik yapıyor11:19 - Gram altın 453 lira seviyelerinde
11:15 - Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri
Amire hakarette 'emrinde çalışan personelin tanıklığına' ne kadar itibar edilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 3
karadenizde doğalgaz bulunması 3
sızlanmak 3
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
Jose ernesto sosa 2
masterchef berk 3
acıkmak 2
vedat muriqi 1
musa orhan 1
SON İLANLAR
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam