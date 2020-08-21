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Konya'da sokakta bulunan bebeğe hemşireler annelik yapıyor

Konya'da ailesi tarafından sokağa terk edilmesinin ardından bulunan bebeğe, hastanede hemşireler gözü gibi bakıyor.
 21 Ağustos 2020 11:24
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Konya'da ailesi tarafından sokağa terk edilmesinin ardından bulunan bebeğe, hastanede hemşireler gözü gibi bakıyor.

Edinilen bilgiye göre 15 Ağustos Cumartesi günü, Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki alt geçitte, göbek bağı iple bağlanmış bebeği bulan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bebek, olay yerine gelen ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Olay günü 2-3 günlük olduğu tahmin edilen 3 kilo 800 gram ağırlığındaki kız bebeğe, hastane çalışanları tarafından "Beti" ismi verildi.

Sağlık durumu iyi olan bebeğe, hastanedeki hemşireler de büyük ilgi gösteriyor. Hemşireler, bakımıyla ilgilendiği bebeği, 3 saatte bir biberonla besliyor, anne şefkati göstermeye çalışıyor.

- Betül hemşirenin isminden esinlenerek bebeğe "Beti" ismi verildi

Hemşire Betül Özdemir, bebek hastaneye geldiğinde nöbetçi olduğunu söyleyerek, "O gece geldiğinde bütün bakımlarını yaptık. Aşıları yapıldı. O gece ben nöbetçi olduğum için 'Beti' adını verdik." dedi.

Hastane Başhekimi Erkan Ataş, kendilerine getirilen bebeği hemen tedavi altına aldıklarını, gerekli kontrolleri yaptıklarını bildirdi.

Bebekte şu anda herhangi bir sağlık probleminin olmadığını dile getiren Ataş, "Muhtemelen doğum tarihi 12 ya da 13 Ağustos. Geldiğinde muayenesi iyiydi, herhangi bir hastalığı gözükmüyordu. Göbek kordonu iple bağlanmıştı. Bu da bebeğin evde doğrulduğunu göstermekte. Kordonu, hastane tıbbi kurallarına göre kesildi, enfeksiyon olmasın diye gerekli müdahaleler yapıldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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