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Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
 21 Ağustos 2020 11:28
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Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.

Türkiye heyecan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dizelrini paylaştı.
Memurlar.Net
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