Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
|21 Ağustos 2020 11:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dedi. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
Türkiye heyecan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es" dizelrini paylaştı.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
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