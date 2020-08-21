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Acil serviste tavan çöktü
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde özel hastanenin acil servisinde bir su borusunun patlaması sonucu içeriyi su bastı.
|21 Ağustos 2020 11:55
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Hastane çalışanları hemen içerdeki hastaları ve eşyaları dışarı çıkartırken, itfaiyeden de yardım istendi.
Eşyalar çıkartılmaya çalışılırken acil servisin asma tavanında çökme meydana geldi.
Çökme sonucu bir kadın çalışan duvarın altında kalarak yaralandı.
Yaralanan kadın ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri acil servisteki suyu tahliye etti.
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