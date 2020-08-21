1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te düşerek ölen Duygu'nun dosyasını Adli Tıp inceleyecek

Kuruldan, "Otopsi raporunda yer alan maktulün vücudundaki yara ve lezyonların darp ve cebir izi mi yoksa düşmeye bağlı olarak mı gerçekleştiği, olayın intihar mı, itilme mi yoksa cinayet mi olduğunun tespiti ve zehirleme bulgularının olup olmadığına" dair görüş istendiği öğrenildi
 21 Ağustos 2020 11:46
Yazdır
Gaziantep'te düşerek ölen Duygu'nun dosyasını Adli Tıp inceleyecek

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu, yapacağı incelemeyle olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin soruşturma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülüyor.

Otopsi raporuyla şu ana kadar elde edilen delillerin yer aldığı tüm dosya ve olay yerine ilişkin video kayıtları, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderildi.

Başsavcılıkça Kuruldan, "Otopsi raporunda yer alan maktulün vücudundaki yara ve lezyonların darp ve cebir izi mi yoksa düşmeye bağlı olarak mı gerçekleştiği, olayın intihar mı, itilme mi yoksa cinayet mi olduğunun tespiti ve zehirleme bulgularının olup olmadığına" dair görüş istendiği öğrenildi.

Kuruldan gelecek rapor, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

- Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
21 Ağustos 2020 12:57		 Diyalizden çıkan eski eşini yaralamıştı, tutuklandı
21 Ağustos 2020 12:45
Acil serviste tavan çöktü
21 Ağustos 2020 11:55		 Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı
21 Ağustos 2020 11:10
Antalya'daki kadın cinayetinde katil koca tutuklandı
21 Ağustos 2020 10:53		 'Sahte engelli raporu' operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 40 gözaltı
21 Ağustos 2020 10:30
Kilis'te kayınvalidesini öldüren damat tutuklandı
21 Ağustos 2020 10:21		 İki aylık bebek ölü olarak bulundu
21 Ağustos 2020 09:46
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
21 Ağustos 2020 09:36		 'Ölüyorum, kalbim sağ tarafta 113 ekibi çağırın'
21 Ağustos 2020 09:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:57 - Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu12:57 - 'Yol vermeme' kavgasında polisin yaraladığı şahıs öldü12:51 - Stajyerler şikayet etti, avukatın 'cinsel saldırıdan' 141 yıl hapsi istendi12:45 - Diyalizden çıkan eski eşini yaralamıştı, tutuklandı12:30 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti12:15 - Gün ortası döviz fiyatları
12:08 - Bakan Kurum vefat eden Belediye Başkanı Oflaz'ın ailesine ziyaret etti12:06 - Bakan Varank'tan, Özgür Demirtaş'ın Venezuela paylaşımına cevap11:59 - Çocuklar forma istedi, komutan komando timini alıp maça geldi11:55 - Acil serviste tavan çöktü11:55 - Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü11:46 - Gaziantep'te düşerek ölen Duygu'nun dosyasını Adli Tıp inceleyecek
11:38 - Pençe harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi11:38 - 'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü11:32 - 'Elektrikli Bisiklet ve e-scooter yönetmeliği ortak akılla oluşturulacak'11:28 - Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı11:24 - Konya'da sokakta bulunan bebeğe hemşireler annelik yapıyor
11:19 - Gram altın 453 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Açığa alınmaya neden olan 'gözaltı' olayının ifadeleri
Amire hakarette 'emrinde çalışan personelin tanıklığına' ne kadar itibar edilir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
çeyrek altın 3
erzincan 1
mame thiam 1
musa orhan 1
masterchef berk 3
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 3
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 3
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
damak çikolata twiti 1
SON İLANLAR
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam