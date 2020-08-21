'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
|21 Ağustos 2020 11:38
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Altın fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 'Müjde' haberi öncesi gevşedi. Gram altın dolar kurundaki gevşemenin etkisiyle 461 lira bandından 449 liraya kadar düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla Kalyon Holding tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli güneş paneli fabrikasının açılışında Cuma günü Müjde vereceğim açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Müjde' söylemi piyasalarda olumlu karşılandı.
Gram altın 449 liraya kadar geriledi.
Çeyrek altın 730 lira civarında seyrediyor.
Ons altın ise şu dakikalarda 1941 dolardan işlem görüyor.
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