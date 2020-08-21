Bakan Varank'tan, Özgür Demirtaş'ın Venezuela paylaşımına cevap

Finans profesörü Özgür Demirtaş, sosyal emdya hesabından popülist bir paylaşımda bulundu. Demirtaş yaptığı paylaşımda "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." dedi.

Bir çok takipçisi Özgür Demirtaş'ın bu paylaşımına tepki gösterdi, yapılan paylaşım "Hazımsızlık" olarak değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özgür Demirtaş'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Bakan Varank "Bu hesaba göre bir "finans profesörü" bir Beypazarı Soda bile etmiyor..." dedi.