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İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti

Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ocak-temmuz döneminde 192 bin 289 sefer düzenlendi- Söz konusu dönemde icra edilen seferlerle İstanbul'dan toplam 23 milyon 89 bin 921 yolcu seyahat etti
 21 Ağustos 2020 12:30
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İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti

- İstanbul'daki havalimanlarından ocak-temmuz döneminde icra edilen 192 bin 289 seferle toplam 23 milyon 89 bin 921 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde iç hatta 4 bin 982, dış hatta 14 bin 763 sefer düzenlendi.

Toplamda 19 bin 745 uçuş, bu havalimanından yılın ilk 7 ayında icra edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak-temmuzda iç hatta 39 bin 775, dış hatta 22 bin 974 sefer yapılırken yolcular bu dönemde 62 bin 749 uçuşla seyahat etti.

Dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanı'ndan yılın 7 ayında toplam 109 bin 795 sefer icra edildi.

Bu dönemde, iç hatta 33 bin 755, dış hatta 76 bin 40 sefer İstanbul Havalimanı'ndan düzenlendi.

Ocak-temmuz döneminde İstanbul'daki tüm havalimanlarından iç hatta 78 bin 512, dış hatta 113 bin 777 olmak üzere 192 bin 289 sefer icra edildi.

Geçen senenin aynı döneminde İstanbul'daki havalimanlarından 402 bin 371 uçuş yapılmıştı.

Türkiye'deki havalimanlarından yılın 7 ayında düzenlenen 431 bin 49 seferin yaklaşık yüzde 45'i İstanbul'daki havalimanlarından icra edildi.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9 milyon yolcu uçtu

Atatürk Havalimanı, geçen yılın nisan ayındaki büyük taşınmanın ardından sadece özel ve kargo uçuşlarına hizmet vermeye başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yılın yedi ayında iç hatta 5 milyon 736 bin 503, dış hatta 3 milyon 45 bin 457 yolcu uçtu. Toplamda 8 milyon 781 bin 960 yolcu bu dönemde havalimanından seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'ndan yılın yedi ayında toplam 14 milyon 307 bin 961 yolcu hizmet aldı.

İç hatta 4 milyon 373 bin 6, dış hatta 9 milyon 934 bin 955 yolcu, havalimanından seyahat etti.

Ocak-temmuz döneminde iç hatta 10 milyon 109 bin 509, dış hatta 12 milyon 980 bin 412 olmak üzere toplam 23 milyon 89 bin 921 yolcu İstanbul havalimanlarından geliş-gidiş yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde ise iç ve dış hatta 58 milyon 514 bin 130 yolcu, İstanbul'daki tüm havalimanlarından seyahat etmişti.

Türkiye'deki havalimanlarından bu dönemde seyahat eden 42 milyon 674 bin 711 yolcunun yüzde 54'ünün İstanbul'dan uçtuğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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