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Diyalizden çıkan eski eşini yaralamıştı, tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde böbrek hastası eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
|21 Ağustos 2020 12:45
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Merkezefendi Mahallesi'nde böbrek hastası Naime C'nin (36) tedavi gördüğü diyaliz merkezi önünde karnından bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, kadının eski eşi Ali Rıza K'yi yakaladı.
Ali Rıza K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Anlaşmalı boşandığı eşiyle yaşadığı, bir süre önce Antalya'daki evini terk ederek Denizli'deki abisinin yanında yaşamaya başladığı belirtilen bir çocuk annesi Naime C. (36), dün diyaliz merkezi önünde bıçaklanmıştı.
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