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'Yol vermeme' kavgasında polisin yaraladığı şahıs öldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, "yol vermeme" tartışmasından çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hayatını kaybetti
 21 Ağustos 2020 12:57
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'Yol vermeme' kavgasında polisin yaraladığı şahıs öldü

Atatürk Caddesi'nde, dün akşam "yol vermeme" gerekçesiyle çıkan kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Mehmet Y'nin aynı hastanedeki tedavisi, gözaltına alınan şüpheli polis memuru S.Ö'nün de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antakya ilçesinde, dün "yol vermeme" tartışmasından çıkan kavgada Mustafa Şahin ve Mehmet Y. tabancayla yaralanmış, şüpheli polis memuru S.Ö. gözaltına alınmıştı.

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Anadolu Ajansı
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