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Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özründen tayini yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özründen iller arası nakillerini yapacak.
 21 Ağustos 2020 13:23
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Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık özründen tayini yapılacak

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu

2020 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme isteğine ilişkin başvuruları ve yer değiştirme işlemleri, Bakanlık Makamının 02/08/2018 tarihli ve 49969 sayılı Onayı çerçevesinde aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda takvimde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

Açıklamalar

Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları; sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek; sözleşmeli öğretmenlerin sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sözleşmeli öğretmenlerin birinci maddede sayılanlardan herhangi birisinin tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu son 1 (bir) yıl ( Covid-19 salgını nedeniyle bu yer değiştirme dönemine münhasır olmak üzere sağlık kurulu raporlarında başvuru tarihi itibarıyla aranılan altı aylık süre bir yıla çıkarılmıştır.) içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyla ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları yazı (güncel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekmektedri. Ancak sağlık kurulu raporunda hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair açıklamanın bulunması halinde başvuru sahiplerinden bu belge ayrıca istenmeyecektir. Sağlık kurulu raporundaki 1 (bir) yıllık sürenin hesabında başvuru tarihi esas alınacaktır. Hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair il sağlık müdürlüğünden alınan belgedeki hastalığa ilişkin ifadeler, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalıkla ilgili olmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenler başvurularını, takvimde belirtilen süre içerisinde kişisel MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Başvuru" modülü üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle gerçekleştirecekler

Sözleşmeli öğretmenler, sağlık mazeretlerine ilişkin hastalığın tedavisini yaptıracakları ili Elektronik Başvuru Formu'nda belirteceklerdir.

Başvurusunu yapan sözleşmeli öğretmenler ikinci maddede yapılan açıklamalara uygun sağlık kurulu raporu ve tedavinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına ilişkin il sağlık müdürlüğünden alacağı belgeler ile birlikte görev yaptığı okul/kurum müdürlüğüne başvurularını onaylatmak üzere başvuruda bulunacaktır. Sözleşmeli öğretmenin kendi sağlığı dışındaki mazeretlerine ilişkin başvurularda ayrıca vukuatlı nüfus kayıt örneği de istenecektir.

Eğitim kurumu müdürlükleri, başvuru yapan sözleşmeli öğretmenlerin başvurularına ilişkin belgeleri taramak suretiyle sisteme yükleyecekler; uygun olan başvurular için onaylama işlemini yaparak elektronik başvuru formundan iki nüsha alacaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü ve başvuru sahibince imzalanan elektronik başvuru formunun bir nüshası başvuru sahibine verilecek, diğer nüsha eğitim kurumu müdürlüğünde saklanacaktır. Uygun olmayan başvurular sistem üzerinden gerekli açıklamalar yapılarak reddedilece

Eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanan başvurular, sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince de incelenecek; takvimde belirtilen süre içerisinde uygun olan başvurular onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi sistem üzerinde açıklanarak reddedilecek

Başvurular, il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle incelenerek değerlendirilecek

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü tarafından sistem üzerinden onaylanmadığı sürece geçerlilik kazanmayacaktır.

Elektronik Başvuru Formu dışında posta, e-posta, belgegeçer yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan sözleşmeli öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktı

Yer değiştirme işlemleri, Bakanlığımızca illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilece Hizmet süresinin eşitliği halinde, göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Yer değiştirme işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlere ait kararnameler, sistem üzerinden ilgili il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek; sözleşmeli öğretmenin görev yeri atandığı il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

İşlem

Tarih

Başvuru ve Onay İşlemleri

Başlangıç : 24 Ağustos 2020

Bitiş : 28 Ağustos 2020 (Saat 17.00)

Yer Değiştirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

03 Eylül 2020

Ayrılma ve Başlama

07 Eylül 2020 Tarihi İtibarıyla
Memurlar.Net
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