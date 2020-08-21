1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili kısıtlama kararları alındı.
 21 Ağustos 2020 13:29
Yazdır
Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ilde hasta ve temaslı sayısı ile diğer veriler ışığında yeniden değerlendirme yaptı.

Oy birliğiyle alınan kararlara göre, 65 yaş ve üstü vatandaşların, semt pazarı ve pazar yerlerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) bulunabilecekleri saatler 10.00-14.00 olarak belirlendi.

Bu gruptaki kişiler, birinci ve ikinci dereceden yakınları dışındakilerin düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklerine katılamayacak.

Ayrıca bu kişilerin, sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmaları, sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri yasaklandı.

65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar, mesai saatleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli patent başvurularında geçen yıla göre yüzde 14 artış
21 Ağustos 2020 14:07		 Polisin zor kullandığı olayda tanık ifadesi: Polise orta parmağını gösterdi
21 Ağustos 2020 13:37
Karantinaya uymayanlara 'elektronik kelepçe' takılacak
21 Ağustos 2020 13:34		 Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
21 Ağustos 2020 13:29
Mersin Üniversitesi 'akraba kayırmacılığı' iddialarını yalanladı
21 Ağustos 2020 13:25		 'Elektrikli Bisiklet ve e-scooter yönetmeliği ortak akılla oluşturulacak'
21 Ağustos 2020 11:32
Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
21 Ağustos 2020 11:15		 Maske denetiminde yağmuru bahane ederek maskeyi başına taktı
21 Ağustos 2020 10:46
Rize'de apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı
21 Ağustos 2020 10:20		 Meclis Genel Kurulu'nda akustik tadilat
21 Ağustos 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:20 - Öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu bugün sona eriyor14:15 - Bu üniversite, 1600 Euro 'aylaklık bursu' veriyor!14:08 - İstanbul'da baraja giren polis memuru boğuldu14:07 - Yerli patent başvurularında geçen yıla göre yüzde 14 artış14:06 - Soylu devreye girdi, polisler göreve iade edildi14:00 - Ziraat Mühendislerinin hakları ellerinden alınıyor mu?
13:58 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor13:55 - Çorum'da motorize polislerden akrobasi gösterisi13:52 - Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak13:50 - İstanbul'dan sonra Ankara'da da yeni baro kuruluyor13:37 - Polisin zor kullandığı olayda tanık ifadesi: Polise orta parmağını gösterdi13:36 - MEB'den okul öncesi kurumlar için yeni 'yaz okulu' kararı
13:34 - Karantinaya uymayanlara 'elektronik kelepçe' takılacak13:33 - Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı13:31 - Samsun Bölge İdare Mahkemesi 'bilirkişi atandığı' iddialarını yalanladı13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:29 - Bilecik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama getirildi
13:29 - Şanlıurfa'da karantina kurallarını ihlal edenler öğrenci yurtlarına yerleştirilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
karadenizde doğalgaz bulunması 3
diyarbakır'daki sosyal deney 3
musa orhan 1
sosyal medyanın gücü 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 3
çeyrek altın 3
erzincan 1
Eskişehir 2
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Cine Çipas Gıda 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam