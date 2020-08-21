Samsun Bölge İdare Mahkemesi 'bilirkişi atandığı' iddialarını yalanladı
|21 Ağustos 2020 13:31
|Yazdır
Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada çıkan "Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nce, Çarşamba Ovası'nda kurulumu devam eden biyokütle enerji santralinin imar planları ve ruhsatıyla ilgili açılan davalara ilişkin yeni atanan bilirkişi heyetinde, ODTÜ'de görev yapan bilim insanları bulunduğu yönündeki iddialar" üzerine basın açıklaması yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Mahkemeye, bilirkişi heyetinin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli bilim insanlarından oluşturulması doğrultusunda talepte bulunulduğu ve bu talep doğrultusunda mahkemenin Orta Doğu Teknik Üniversitesinden bilirkişi heyeti atadığı şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Samsun 3. İdare Mahkemesinde yargılaması devam eden biyokütle enerji santraline ilişkin davalarda, bilirkişi görevlendirmesi yapılmamıştır.
Yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Emekli memur vefat ederse peşin ödenen aylık geri alınır mı?
20 Ağustos 2020 00:03
|Danıştay'dan kredi kartı aidatı için müzakere şartı
18 Ağustos 2020 13:50
|Tanımadığı bir kadını takip eden polise verilen ceza onandı
25 Temmuz 2020 12:07
|YHT kazasında 3 bürokrata yine soruşturma izni verilmedi
25 Temmuz 2020 08:50
|Askerde hep sinüzit teşhisi kondu, tümörden vefat edince Danıştay babayı haklı buldu
23 Temmuz 2020 23:45
|Mahkeme, RTÜK'ün Tele1'e verdiği ceza hakkında kararını verdi
21 Temmuz 2020 10:04
|Yargı KHK ile geri iade edilenlere geçmişe dönük mali hakları faiziyle birlikte ödenmelidir dedi
20 Temmuz 2020 14:30
|Mahkeme, Adıyaman Üniversitesi eski rektörü hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğine hükmetti
18 Temmuz 2020 11:00
|Usta Öğretici hizmet tespit davasını hangi mahkemede açacak?
17 Temmuz 2020 10:22
|İdari işlem iptal edildikten sonra 'manevi tazminat' davası açılabilir mi?
17 Temmuz 2020 08:12