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İstanbul'dan sonra Ankara'da da yeni baro kuruluyor

Baro sözcüsü Ali Aydın Akpınar: Bu yapısı ile mevcut baro yapısı avukatlığı engelliyor, avukatlığın önünü kapatıyor. Avukatlar mevcut yapıda savunmasızdır. Avukatlık Kanunu gereğince yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak ve Ankara 2 No'lu Baro faaliyetine hukuken ve fiilen başlayacaktır"
 21 Ağustos 2020 13:50
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İstanbul'dan sonra Ankara'da da yeni baro kuruluyor

Baro Sözcüsü Avukat Ali Aydın Akpınar, beyannameyi TBB'ye sunmadan önce Ulucanlar Cezaevi Müzesi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Yeni düzenlemeyi meslek adına atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Akpınar, bu kanunun siyasal tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu yapısı ile mevcut baro yapısı avukatlığı engelliyor, avukatlığın önünü kapatıyor. Avukatlar mevcut yapıda savunmasızdır. En küçük bir şikayette avukat meslektaşımız kendisini ağır ceza mahkemesinde buluyor. Bu durum hukuk üretimini, özgür ve bağımsız savunmayı engelliyor. Tüm aklımızı, tüm enerjimizi, tüm yeteneklerimizi kullanacağımız, tüm insan ve hukuk sevgimizi bir araya getireceğimiz bir sistem kurmalıyız."

Kuracakları baronun hukuk fakültelerinin müfredat programlarına katkı sunacağını, öğretim üyeleriyle diyalog içinde olacağını ve hukuk pratik dersleri oluşturarak hukuk eğitimine katkı sunacağını anlatan Akpınar, "Kuracağımız baro, gelişen ve değişen yasal mevzuat karşısında, meslek yaşına ve kıdeme bakılmaksızın meslek içi eğitimi sürekli ve zorunlu kılarak meslektaşlarımıza katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

- "Yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak"

Ankara Barosuna kayıtlı tüm avukatları yeni baroya katılmaya davet eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Ankara 2 No'lu Baroya mensup olmak isteyen meslektaşlarımız elektronik imzalarıyla girebilecekleri UHAP üzerinden kuruluş beyannamesini vermiş olacağımız baroya üye olmak istediklerini Türkiye Barolar Birliğine beyan edecekler ve Avukatlık Kanunu gereğince yeterli sayıya ulaşıldığında baro tüzel kişilik kazanacak ve Ankara 2 No'lu Baro faaliyetine hukuken ve fiilen başlayacaktır. Çıktığımız bu yolda meslektaşlarımızın bize büyük teveccüh göstereceğine, bizleri yalnız bırakmayacağına, birlikte yol yürüme konusunda gerekeni yapacaklarına olan inancımız tamdır. Tüm meslektaşlarımızı kendilerinin sahibi olacağı bu baroya destek olmaya davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı
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