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Çorum'da motorize polislerden akrobasi gösterisi

 21 Ağustos 2020 13:55
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Çorum'da motorize polislerden akrobasi gösterisi

Çorum'da Motosikletli Polis Timleri Eğitim Kursu'nu tamamlayan polis memurları, motosikletleriyle akrobasi gösterisi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün 4 haftalık Motosikletli Polis Timleri Eğitim Kursunu başarıyla tamamlayan polis memurları için sertifika töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, başarılı olan 14 polis memuruna sertifikalarını verdi.

Çiftçi, polis memurlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Sertifikaların dağıtılmasının ardından kursu tamamlayan polisler, motosikletleriyle akrobasi gösterisi yaptı.

Her şartta motosiklet kullanabilmek üzere eğitim alan motorize ekipler, gösterinin sonunda Türk bayrağı açtı.
Anadolu Ajansı
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