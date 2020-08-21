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Soylu devreye girdi, polisler göreve iade edildi

Gazeteci Osman Diyadin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, dün açığa alınan iki polis görevine iade edildi
 21 Ağustos 2020 14:06
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Soylu devreye girdi, polisler göreve iade edildi

Maske takmadığı gerekçesi ile Rana Batı'yı darp eden polisler İstanbul Valiliği tarafından açığa alınmıştı. Polislerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından göreve iade edildiği açıklandı.

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan Rana Batı'ya (20) polis müdahale etti. Gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntüler üzerine İstanbul Valiliği açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SOYLU İADE ETTİ

Polislerin açığa alınmasının ardından sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketi ile kampanya başlatılmış ve açığa alınan polislerin göreve iade edilmesi çağrısı yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Süğleyman Soylu'nun İstanbul Valiliği tarafından açığa alınan polisleri göreve iade ettiği ortaya çıktı.

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Memurlar.Net
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