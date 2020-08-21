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İstanbul'da baraja giren polis memuru boğuldu
Beykoz'daki İshaklı Barajı'na giren polis memuru İsa Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
|21 Ağustos 2020 14:08
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Dün İshaklı Barajı'na giden Yılmaz, suya girdikten bir süre sonra arkadaşlarından yardım istedi. Yılmaz, arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.
Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yılmaz'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Avcılar Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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