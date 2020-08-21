Bu üniversite, 1600 Euro 'aylaklık bursu' veriyor!

Almanya'da Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi, tembellik projeleri için 1600 euroluk üç burs pozisyonu açtı.

Ülke çapında sunulan burs için 15 Eylül'e dek kimliklerini açıklamadan başvuruda bulunacakların kendi seçtikleri 'faal eylemsizlik' alanının anlam ve önemi konusunda jüriyi ikna etmeleri gerekiyor.

Başvuru formunda sadece dört soru yer alıyor:

* Ne yapmak istemiyorsun?

* Ne kadar süreyle yapmak istemiyorsun?

* Özellikle bunu yapmaman niçin önemli?

b>* Neden bunu yapmamak için doğru kişisin?

Burs programının fikir babası olan mimar ve tasarım kuramcısı Friedrich von Borries, "Hiçbir şey yapmamak, kolay iş değil. Biz faal eylemsizlik üzerine odaklanmak istiyoruz. Bir hafta hareket etmeyeceğini söylemen, etkileyicidir. Hareket etmeyeceğini ve düşünmeyeceğini teklif ediyorsan, bu daha da iyi olabilir" dedi.

Fikrin sürdürülebilirliği teşvik eden toplumun aynı zamanda başarıya değer vermesi arasındaki çelişki hakkındaki bir tartışma sırasında doğduğunu anlatan Von Borries, "Bu burs programı bir şaka değil, ciddi niyetler güden bir deney: Başarı ve kazanım etrafında yapılandırılmış bir toplumu nasıl ters yüz edebilirsiniz?

1600 euroluk burs, ancak Ocak 2021'in ortasunda 'deney raporu' sunulduğunda ödenecek.

Ancak Von Borries ödemenin projenin etkililiğine bağlı olmadığını ve aylaklık vaatlerini tutamayanların cezalandırılmayacağını söyledi.

Başvuruda bulunanlar, eylemsizlik sürelerinin uzunluğunu belirlemekte serbestler.

Von Borries "Uyumayacağım dersen, bunu ancak birkaç gün gerçekleştirebilirsin. Ama eğer alışveriş yapmayacağını söylersen, o zaman bu çok daha uzun sürdürebileceğin bir şeydir" dedi.

Tüm başvurular biraraya getirilerek "Ehemmiyetsizlik Okulu: Daha İyi Bir Yaşama Doğru" isimli bir sergi oluşturulacak. Kasımda Hamburg Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açılacak sergi, "Yaşamımın başkalarının hayatları üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olması için nelerden kaçınabilirim" sorusu üzerine inşa edilecek.

Kaynak:Reuters