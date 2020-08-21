Öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu bugün sona eriyor
Öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları saat 17.00'da sona erecek.
|21 Ağustos 2020 14:20
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