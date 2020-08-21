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Valilikten 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama

Afyonkarahisar Valiliği, 'karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak' şeklindeki haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
 21 Ağustos 2020 15:11
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Valilikten 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama

Afyonkarahisar Valiliği, 'karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak' şeklindeki haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak' başlıklı haberlerde yer alan elektronik kelepçe kullanılması tamamen asılsızdır. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20 Ağustos kararının 'İzolasyon Tedbirleri' hakkındaki kararlarda 'İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlarda dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanması' maddesinde yer alan elektronik imkanlar ibaresinden kasıt her türlü iletişim aracıdır. Elektronik kelepçe uygulaması söz konusu değildir."
İhlas Haber Ajansı
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