Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.
|21 Ağustos 2020 15:19
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TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" dedi.
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