1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçi, tarlada bulduğu, bölgede bulunmayan türde ve normalin iki katı ağırlığındaki ilginç taşın araştırılmasını istedi
 21 Ağustos 2020 15:32
Yazdır
Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu. Bölgede bu güne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark etti. Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyor.

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, "Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
21 Ağustos 2020 15:47		 Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira
20 Ağustos 2020 23:18
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek
20 Ağustos 2020 19:27		 'Maviyle yeşilin birleştiği yer'de hedef 1 milyon ziyaretçi
20 Ağustos 2020 19:18
Köpeğini sevdi diye çocuğa saldırdı
20 Ağustos 2020 16:05		 10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
20 Ağustos 2020 15:07
Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı
20 Ağustos 2020 14:36		 Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar
20 Ağustos 2020 11:34
Diyarbakır'da bir eczane teknikeri virüsten hayatını kaybetti
20 Ağustos 2020 11:19		 İstanbul güne yağmurla başladı
20 Ağustos 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - 'Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak'16:11 - Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın16:07 - Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptı16:00 - Sosyal güvenlikle ilgili 10 soru, 10 cevap15:59 - Bakan Albayrak: Bundan sonra cari fazlayı konuşacağız15:52 - Bakan Dönmez: Bulunan gaz son derece kaliteli
15:47 - Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi15:47 - MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı15:43 - Uzmanlar müjdeye ne dedi?15:37 - Bakan Karaismailoğlu: Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız15:32 - Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor15:26 - YÖK'ten e-transkript müjdesi
15:21 - Bakan Koca: Asıl zorluk izole hayatla başlıyor15:19 - Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı15:11 - Valilikten 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama15:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı15:05 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
14:57 - Güleda'nın babası: Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadenizde doğalgaz bulunması 4
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
musa orhan 1
kocaeli 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
mame thiam 1
vedat muriqi 1
erzincan 1
Eskişehir 2
damak çikolata twiti 2
SON İLANLAR
Kağıthane Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam